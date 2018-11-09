Президент встретился с госминистром Великобритании по вопросам международной торговли (ФОТО)

В рамках краткого рабочего визита в Лондон Игорь Додон провел встречу с государственным министром по вопросам международной торговли Великобритании Джорджем Холлингбери.

Глава государства отметил важность сотрудничества Республики Молдова с Соединенным Королевством. За 26 лет после установления дипломатических отношений две страны подписали 15 двусторонних соглашений в различных областях, отметил он.

⁃ Достаточно активно развиваются торгово-экономические связи наших стран. Великобритания входит в пятёрку крупнейших импортёров молдавской продукции и в четверку стран ЕС, с которыми у Молдовы положительный торговый баланс. Так, в 2017 году объём экспорта в Соединённое Королевство составил 136 млн. долларов, в то время как в 2016-м было 114 млн. При этом импорт снизился с 62 млн. в 2016 году до 57 млн. в 2017-м, – перечислил президент.

По его словам, важная составляющая двусторонних отношений – присутствие достаточно многочисленной молдавской общины в Британии – более 35 тысяч граждан РМ. Кроме того, Великобритания остается привлекательной для молдавских студентов, в том числе благодаря программе Chevening.

⁃ В ходе беседы с господином Холлингбери подчеркнул необходимость соблюдения баланса во внешней политике Республики Молдова. Считаю важным донести до наших британских партнеров, что Молдова намерена выстраивать взаимовыгодные отношения с различными международными игроками без вовлечения в чужие геополитические игры, – подытожил Игорь Додон.