Президент встретился с фракцией ПСРМ: о чем шла речь в ходе беседы (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился сегодня с парламентской фракцией ПСРМ. Участники беседы провели обмен мнениями о ситуации в стране, повестке законодательного органа и о необходимости принятия законопроектов, имеющих первостепенное значение для граждан.

Они также уделили особое внимание осуществлению реформы юстиции в соответствии с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии, а также принятию соответствующих нормативно-правовых актов.

Президент поблагодарил парламентариев за поддержку в реализации амбициозных проектов по возрождению экономики и повышению уровня жизни наших сограждан.