Президент встретился с делегацией Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня встречу с делегацией Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии (NCSEJ), возглавляемой председателем организации Даниэлем Рубиным.

В ходе беседы глава государства приветствовал визит экспертов высокого уровня NCSEJ в Молдову. В связи с этим он подчеркнул, что власти нашей страны наладили сотрудничество с еврейской общиной Республики Молдова и выступают за укрепление и расширение связей с Государством Израиль и международными еврейскими организациями, в особенности с Национальной коалицией в поддержку еврейских общин Евразии.

– Подчеркнул, что мы открыты для продвижения совместных проектов с NCSEJ для реализации гуманитарного потенциала путем осуществления различных социальных и культурно-образовательных проектов, организации экономических форумов и т.д, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

В завершение встречи Игорь Додон подтвердил свою позицию по выстраиванию дружественных отношений со всеми государствами как на Западе, так и на Востоке, в соответствии с национальными интересами страны.