Президент встретился с делегацией литовских парламентариев (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с делегацией литовских парламентариев, представляющих группу межпарламентского сотрудничества с Республикой Молдова в Сейме Литовской Республики. Делегацию возглавляет вице-спикер Сейма Йонас Лиесис.

– Приветствовал нахождение литовских гостей в Республике Молдова. Отметил активный политический диалог между нашими странами на всех уровнях и поблагодарил партнеров за помощь, оказываемую Литвой нашей стране в различных областях, в том числе банковской, в области продовольственной безопасности, социальной защиты, здравоохранения, борьбы с отмыванием денег и других, а также за поддержку в процессе внедрения реформ. Кроме того, подтвердил интерес к полноценной реализации потенциала молдавско-литовского экономического сотрудничества, отметив рост товарооборота между нашими странами. Объем внешней торговли РМ и Литвы в 2017 году составил 21,5 млн. долларов, а в 2018-м – 22,5 млн, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Президент выразил литовской стороне благодарность за намерение организовать в Кишиневе в период со 2 по 4 декабря встречу спикеров парламентов северных и балтийских государств (NB8). В заключение встречи он подтвердил, что Республика Молдова должна идти по пути внедрения европейских реформ и, в то же время, строить взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами, как на Западе, так и на Востоке.