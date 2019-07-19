Президент встретился с делегацией Госдумы РФ, прибывшей на инаугурацию Ирины Влах (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с представительной делегацией российского парламента в составе заместителя председателя Государственной Думы РФ Ольги Епифановой и председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Высокие гости прибыли в Республику Молдова для участия в инаугурации башкана Гагаузской автономии Ирины Влах.

– В ходе беседы с удовлетворением констатировали начало принципиально нового этапа в двусторонних молдавско-российских отношениях благодаря созданию парламентского большинства и формированию правительства национального согласия. В частности, подчеркнули возобновление полноценного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией в формате Межправительственной комиссии, а также на уровне парламентов. В связи с этим указали на хорошие перспективы взаимодействия на площадке Евразийского экономического союза, где наша страна имеет статус наблюдателя, и Содружества Независимых Государств, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Президент также выразил признательность Российской Федерации за пролонгацию режима беспошлинного экспорта нескольких категорий молдавских товаров на российский рынок.

– Рассчитываем также на достижение компромисса по цене на российский газ, поставляемый в Республику Молдова, – отметил он.

Кроме того, участники встречи пришли к общему мнению о необходимости активизации сотрудничества на уровне регионов наших стран и в этом контексте дали высокую оценку активности Гагаузской автономии, которая заключила уже десять соглашений о партнерстве с регионами Российской Федерации. Также Игорь Додон рассказал российским парламентариям о стратегии взвешенной внешней политики, которую продвигает администрация президента с целью построения взаимовыгодных отношений с зарубежными партнерами на основе принципа постоянного нейтралитета Республики Молдова.