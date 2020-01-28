Президент встретился с делегацией Госдепа США: о чем шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел встречу с делегацией Государственного департамента США во главе с Джорганом Эндрюсом, заместитель помощника госсекретаря в Бюро по борьбе с наркотиками и применению закона, и Аланом Парселлом, заместителем помощника госсекретаря в Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда. Во встрече принял участие и Посол Соединённых Штатов Америки в нашей стране Дерек Хоган.

В ходе беседы стороны затронули различные аспекты двустороннего сотрудничества во многих областях, представляющих взаимный интерес, в том числе укрепление правового государства и качество государственного управления, имплементация реформ и т.д. Игорь Додон подчеркнул, что стратегический диалог, выстроенный нашими странами, создает достаточные возможности для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между Республикой Молдова и США. Президент приветствовал деятельность рабочих групп, созданных в рамках стратегического диалога.

– Выразил Соединённым Штатам благодарность за поддержку и продвижение реформ в области юстиции, борьбы с коррупцией, в укреплении институциональных возможностей министерств и ведомств Республики Молдова. Подчеркнул, что имплементация реформы юстиции и борьба с коррупцией являются приоритетом нынешней власти. Отметил, что эти первостепенные задачи будут выполняться последовательно и прозрачно, в соответствии с моделью, которую одобрят внешние партнеры, гражданское общество, профессионалы системы, а также политические силы: власть и оппозиция, – сообщил глава государства по итогам проведенной встречи.

Он также заверил своих собеседников в том, что нынешняя власть решительно настроена на выполнение всех обязательств, взятых Республикой Молдова перед внешними партнерами.