Президент встретился с членом Палаты Представителей Конгресса США (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с членом Палаты Представителей Конгресса США Майком Куигли, который находится с визитом в Республике Молдова. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития стратегического диалога между Республикой Молдова и Соединенными Штатами.

– Подчеркнул важность признания нового Правительства РМ и парламентского большинства со стороны американского руководства и положительно оценил активизацию визитов представителей исполнительной и законодательной власти США в Кишинев. В этом же контексте подтвердил намерение Администрации Президента Республики Молдова продолжать осуществление взвешенной внешней политики в тесной координации с Правительством и Парламентом РМ. Заверил американского гостя в твердой позиции Кишинева по сохранению в силе всех международных соглашений нашей страны, в том числе с Европейским союзом. При этом Республика Молдова будет добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

В то же время Игорь Додон сообщил конгрессмену о намерении совершить в сентябре нынешнего года визит в Нью-Йорк, где глава молдавского государства впервые с 2005 года выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки за океан планируется также проведение двусторонних встреч, в том числе с представителями администрации США.

