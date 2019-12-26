Президент встретился с башканом и депутатами, представляющими в парламенте Гагаузию (ФОТО)

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Президент провел встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах и представляющими регион депутатами парламента Федором Гагаузом, Александром Суходольским и Иванной Кёксал. В ходе диалога стороны обсудили ситуацию в автономии и стране в целом, а также планы на 2020 год.

Глава государства приветствовал возобновление деятельности в Парламенте Республики Молдова совместной рабочей группы, состав которой недавно был обновлен. Ее задача – гармонизация законодательства автономии с национальным.

– Отметил, что по приглашению председателя Народного собрания Гагаузии Владимира Кысса я приму участие в одном из первых заседаний законодательного органа в следующем году. На этой встрече мы проанализируем ситуацию в регионе и те проблемы, с которыми сталкивается автономия, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. Кроме того, участники встречи рассмотрели детали предстоящего 29-30 декабря официального визита в Турецкую Республику, куда он отправится вместе с премьером Ионом Кику и башканом Гагаузии Ириной Влах по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. – В ходе визита я проведу первое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Планируется также подписание ряда двусторонних межгосударственных соглашений, – добавил глава государства.