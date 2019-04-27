Президент встретил Благодатный огонь вместе с тысячами прихожан и поздравил их с Пасхой (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон по традиции с членами своей семьи вместе с тысячами прихожан встретил Благодатный огонь в сквере Кафедрального собора столицы. Глава государства поприветствовал собравшихся, поздравив граждан с наступающей Пасхой.

– На нашей земле 660 лет, потому что в этом году мы отмечаем 660 лет молдавской государственности, всегда была вера в церковь. До тех пор, пока мы будем чтить наши вековые традиции, у нас будет сила для того, чтобы преодолеть все препятствия и трудности. Это не просто, но вместе, с верой в собственные силы и в церковь, я твердо уверен, что мы справимся, – сказал он.

Обратился Игорь Додон и на русском языке.

– Хочу пожелать всем вашим семьям, всем близким здоровья. Цените ваши семьи, это самое важное. Долгих лет и Христос Воскрес! – добавил президент.

После этого глава государства поджег свою свечу от Благодатного огня и раздал его собравшимся.