Президент: Все возвращающиеся в страну должны В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ проверяться на коронавирус! (ВИДЕО)

Президент: Все возвращающиеся в страну должны В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ проверяться на коронавирус! (ВИДЕО)

Граждане РМ, которые возвращаются в страну, должны быть в обязательном порядке проверены на коронавирус. С таким предложением выступил Игорь Додон. 

– Мы должны определять зараженных на въезде в страну, чтобы исключить риск распространения вируса внутри Молдовы. Как будет проходить это тестирование – решат специалисты, но мы просим всех, кто возвращается, проявить понимание, – сказал он. 

Глава государства выразил надежду на то, данный механизм сможет быть применен уже со следующей недели. Додон также напомнил, что все прибывшие должны в течение 14 дней находиться на обязательном карантине.

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