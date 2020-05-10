Президент вручил высшую награду Молдовы еще двум ветеранам ВОВ (ФОТО, ВИДЕО)

Президент вручил высшую награду Молдовы еще двум ветеранам ВОВ (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон поздравил сегодня двух ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.

96-летний Вячеслав Георгиевич Перемитин служил на фронте радистом, участвовал в боях за освобождение Северного Кавказа, Украины, Молдовы, Белоруссии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Удостоился большого количества наград: ордена Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и другие.

95-летняя Нина Ефимовна Кляевская была в годы войны старшим сержантом медицинской службы, прошла от России до Польши и Германии. Награждена орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

За высокие заслуги перед государством президент вручил обоим ветеранам высшую награду нашего государства – Орден Республики. Игорь Додон выразил им огромную благодарность за вклад в победу над фашизмом, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и душевного спокойствия.

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