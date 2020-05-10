Президент вручил высшую награду Молдовы еще двум ветеранам ВОВ (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон поздравил сегодня двух ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.

96-летний Вячеслав Георгиевич Перемитин служил на фронте радистом, участвовал в боях за освобождение Северного Кавказа, Украины, Молдовы, Белоруссии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Удостоился большого количества наград: ордена Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и другие.

95-летняя Нина Ефимовна Кляевская была в годы войны старшим сержантом медицинской службы, прошла от России до Польши и Германии. Награждена орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

За высокие заслуги перед государством президент вручил обоим ветеранам высшую награду нашего государства – Орден Республики. Игорь Додон выразил им огромную благодарность за вклад в победу над фашизмом, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и душевного спокойствия.

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