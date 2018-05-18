Президент вручил высокие награды выдающимся гражданам страны (ФОТО)

Сегодня в ходе официальной церемонии, согласно подписанным ранее указам, Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан Республики Молдова.

Все награжденные люди осуществляли или осуществляют свою деятельность в различных областях. В их числе: участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; спортсмены, продвигающие имидж нашей страны за ее пределами; представители духовенства, вносящие вклад в продвижение православных ценностей в обществе; представители культуры, учителя, врачи, а также другие выдающиеся личности, способствующие развитию и благосостоянию нашего государства и по различным причинам не имевшие возможности принять участия в церемониях вручения наград, отметил на своей странице в соцсети глава государства.

⁃ Искренне поблагодарил всех за преданность делу, за терпение и ежедневный упорный труд. В заключение напомнил присутствующим, что и в дальнейшем в основу решений о присуждении наград всегда будут ставиться гражданские и профессиональные заслуги и ни в коем случае не политические соображения, – добавил он.