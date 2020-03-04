Президент вручил почетные дипломы выдающимся женщинам страны и поздравил их с наступающим 8 Марта (ФОТО)

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Сегодня в Президентском дворце чествовали более ста выдающихся женщин различных профессий из разных регионов нашей страны по случаю предстоящего Международного женского дня.

Игорь Додон от всего сердца поздравил их с красивым началом весны, пожелал им здоровья, любви, счастья, сердечного тепла и радости их семьям. Кроме того, в знак высокой оценки особых заслуг в профессиональной деятельности, за высокую гражданскую активность и содействие продвижению общечеловеческих ценностей им были вручены почетные дипломы Президента Республики Молдова.

– Подчеркнул, что буду и в дальнейшем поддерживать социальные программы, отстаивать семейные ценности, создавать условия для того, чтобы женщины могли себя реализовать во всех сферах, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.