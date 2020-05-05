Президент вручил Орден Республики ветерану ВОВ в Фалештах (ФОТО, ВИДЕО)

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Визит президента на север Молдовы продолжается. Глава государства посетил Фалештскую районную администрацию, где вместе с председателем района Серджиу Фынтынэ обсудил важнейшие вопросы, касающиеся социально-экономического и инфраструктурного развития региона.

В частности, местные власти просят руководство страны помочь с завершением реконструкции водопровода от реки Прут и городского стадиона, а также возрождения сахарного завода и птицефабрики, которые в свое время играли значимую роль в аграрном секторе района и всей Молдовы. Игорь Додон заверил районную администрацию в том, что правительство и аппарат президента придают первостепенное значение развитию регионов, и эти программы будут реализованы, невзирая на пандемический кризис.

Кроме того, президент поздравил ветерана Великой Отечественной войны Сергея Степановича Кушнира, которому в этом году исполняется 95 лет. Он был призван в Красную армию в 1943 году, служил в разведке. После войны работал в совхозе, в партийных организациях, на почте. В знак высокой оценки его вклада в великую Победу, трудовых достижений и в честь 75-летия Победы вручил Сергею Степановичу высшую награду Молдовы – Орден Республики.

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