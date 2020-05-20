Президент вручил Орден Республики еще одному ветерану ВОВ (ФОТО, ВИДЕО)

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Рабочая поездка Игоря Додона на север Молдовы продолжилась в райцентре Глодяны. Там президент навестил ветерана Великой Отечественной войны, 98-летнего Николая Колибабу. Глава государства поздравил его с прошедшим Днём Победы и вручил ему Орден Республики, высшую награду страны, пожелав здоровья и мирного неба.

Игорь Додон также провел беседу с председателем района Ионом Кожокару. Стороны затронули различные проблемы развития региона, а также эпидемическую ситуацию.

– Господин Кожокару рассказал об основных трудностях, с которыми сталкиваются местные власти, и я обещал оказать посильную помощь, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

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