Президент вручил новогодние подарки пришедшим с колядками детям с нарушениями слуха (ФОТО)

Сегодня в Государственную резиденцию пришли с колядками десять детей с нарушениями слуха, которые получили кохлеарные импланты благодаря помощи Благотворительного фонда Первой Леди «Din Suflet».

Детей сопровождали их родители, а также представители Общества людей с нарушениями слуха «Aud și vorbesc».

– C большим удовольствием слушали пожелания и колядки, которые исполнили эти дети, ведь они сами лишь недавно стали слышать. Наши ощущения от увиденного, а также возможность оказывать поддержку тем, кто сталкивается с различными проблемами здоровья, вселяют в нас уверенность в необходимости продолжения благотворительных проектов, – написал на своей странице в соцсети Игорь Додон.

Стоит отметить, что десять детей со сложными нарушениями слуха получили шанс слышать и говорить в результате операций по вживлению кохлеарных имплантов. Это стало возможным благодаря финансовой помощи Благотворительного фонда «Din Suflet» под патронатом Первой Леди Галины Додон.

– Добрые дела продолжаются! – заключил глава государства.