59

Президент вручил новогодние подарки пришедшим с колядками детям с нарушениями слуха (ФОТО)

Президент вручил новогодние подарки пришедшим с колядками детям с нарушениями слуха (ФОТО)

Сегодня в Государственную резиденцию пришли с колядками десять детей с нарушениями слуха, которые получили кохлеарные импланты благодаря помощи Благотворительного фонда Первой Леди «Din Suflet».

Детей сопровождали их родители, а также представители Общества людей с нарушениями слуха «Aud și vorbesc».

– C большим удовольствием слушали пожелания и колядки, которые исполнили эти дети, ведь они сами лишь недавно стали слышать. Наши ощущения от увиденного, а также возможность оказывать поддержку тем, кто сталкивается с различными проблемами здоровья, вселяют в нас уверенность в необходимости продолжения благотворительных проектов, – написал на своей странице в соцсети Игорь Додон.

Стоит отметить, что десять детей со сложными нарушениями слуха получили шанс слышать и говорить в результате операций по вживлению кохлеарных имплантов. Это стало возможным благодаря финансовой помощи Благотворительного фонда «Din Suflet» под патронатом Первой Леди Галины Додон.

– Добрые дела продолжаются! – заключил глава государства.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md