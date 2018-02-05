Президент вручил Юрию Хармелину Орден Республики за особые заслуги

Церемония награждения художественного руководителя и режиссера Государственного драматического молодежного театра «Театр на улице Роз» состоялась согласно подписанному ранее указу.

Как отметил на своей странице в соцсети президент, орден был присужден в знак признания особых заслуг в развитии и популяризации театрального искусства, за значительный вклад в продвижение культурных ценностей и высокое художественное мастерство. Игорь Додон поблагодарил Юрия Хармелина за труд и самоотдачу в деле развития театральной сферы, за высокую художественную ценность спектаклей и за открытие новых горизонтов в области искусства, а также пожелал ему успехов и вдохновения в дальнейшем.