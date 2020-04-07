Президент – врачам: Вы действительно наши герои! (ВИДЕО)

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Государственные учреждения готовы к переходу в пиковый период пандемического кризиса. Нам всем предстоит пройти через потрясения, перед нами есть примеры высокоразвитых стран, которые показывают и интенсивность распространения, которая нас ожидает. Однако мы можем вместе ограничить пагубные последствия, если будем доверять и помогать друг другу, если каждый из нас протянет руку помощи врачам и служащим, которые стоят на первой линии борьбы. Об этом на брифинге для прессы по итогам заседания ВСБ заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что в ближайшие дни и недели мы пройдем проверку как нация. Президент абсолютно убежден в том, что мы успешно пройдем эту проверку, если каждый гражданин осознает свою прямую личную роль, которую он будет играть в управлении этим кризисом.

Он также обратился к медицинскому персоналу и всем тем, кто в авангарде борьбы с этой пандемией.

– Вот уже месяц, как мы изо дня в день боремся с этим вирусом. Знаю, что многие из вас измотаны, напуганы, давно не видели свои семьи, что вы хотели бы работать в лучших условиях и желаете, чтобы этот кошмар поскорее закончился и вы смогли бы вернуться к нормальной жизни. За это время мне удалось встретиться со многими из вас, и я очень горжусь твердостью вашего духа, вашим профессионализмом и мужеством. Вы действительно наши герои, и я думаю, что настал момент, когда вы переосмысливаете определение патриотизма и лечите не только зараженных людей, но и оздоровляете всех нас как нацию! Хочу поблагодарить вас за всё это и заверить в том, что ваши добрые дела не останутся без должной награды – как со стороны государства, так и со стороны общества! – отметил он.

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