Президент впервые раскрывает “скобки”: Для меня было важно, чтобы Плахотнюк думал, что коалиции с “правыми” не будет (ВИДЕО)

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Внезапная коалиция социалистов и “АКУМ” после долгих месяцев безуспешных переговоров стала настоящей неожиданностью для только для общественности, но и для демократов, чей лидер был уверен в том, что ПСРМ пойдет на досрочные выборы. В рамках программы на частном телеканале президент впервые раскрыл “скобки” по этому поводу.

– Вы не подумали о том, что надо было, чтобы не только общественность так думала, но и Плахотнюк так думал? Сегодня я впервые раскрою многие “скобки”. Для меня было очень важно, чтобы все подумали так: что будут досрочные, что мы не будем с “АКУМ”, с “правыми”. Я объясню, почему. Если бы мы договорились с “правыми” в марте или апреле, думаю, прессинг на депутатов был бы больше. Представьте себе, что 5-6 или 10-12 апреля после нашего Республиканского совета мы бы объявили, что договорились: через неделю будет парламентское большинство. Вы как думаете: какой прессинг был бы на этих депутатов? Поэтому я взял этот прессинг на себя, я честно говорю. Я рисковал и рискую дальше всем. Потому что Плахотнюк был уверен после того, как обеспечил принятие нужного для себя решения КС, что в субботу никто не соберется и никто это не признает, – сказал Додон.

Президент также отметил, что в прошлый четверг в своем выступлении в Санкт-Петербурге намекнул на предстоящее развитие событий, сказав о том, что в Молдове будет “коалиция национального согласия”.

– Коалиция с демократами не может быть коалицией национального согласия. Это не было бы коалицией, которая представляет оппозицию: и “левую”, и “правую”. Это было бы продолжение режима, который был все эти годы. Поверьте, мы очень много думали об этом. Я лично много думал. И не все мои коллеги знали, что мы пойдем таким путем. Но мы взяли на себя смелость и сделали шаг вперед. Думаю, это важный шаг, и мы не отступим. Это принципиальная позиция: моя и моей команды, – подытожил Додон.