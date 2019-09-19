Президент впервые прокомментировал новое соглашение ПСРМ – “АКУМ” и рассказал, почему он поставил свою подпись под документом (ВИДЕО)

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Президент остается верен своей позиции и считает, что было бы хорошо, чтобы действующая власть проработала весь мандат, несмотря на то, что различия и разногласия внутри довольно высоки. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на общественном телеканале, отметив, что он лично прилагает для этого все усилия, поскольку считает, что эта беспрецедентная ситуация должна быть использована в интересах страны и граждан.

Глава государства рассказал, что его подпись под новым соглашением, подписанным между ПСРМ и “АКУМ”, является обязательством промульгировать все те законопроекты, которые были прописаны в данном документе.

– Как бы ни пытались интерпретировать это политическое соглашение, подписанное политическим силами, которые создали парламентское большинство, подписи были поставлены вице-председателями парламента от имени фракций. Если депутаты из некоторых фракций не согласны, они должны определиться: они входят во фракции или нет. Могу вас заверить в том, что у социалистов консолидированная позиция в этом смысле. Я подтверждаю, что каждый из 35 депутатов ПСРМ готов лично подписать это соглашение. Я знаю, что некоторые наши коллеги, не буду говорить, из каких фракций, завидуют тому, насколько мы консолидированы, потому что мы действительно единая команда и решения всегда принимаем вместе. Это и есть командный дух, – сказал он.

Глава государства также отметил, что вне зависимости от разногласий внутри тех или иных компонентов коалиции, главное, чего ждут люди от власти, – это результат, и именно на результат всем вместе и нужно трудиться.