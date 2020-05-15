Президент: Возможно, с завтрашнего дня откроют парикмахерские. Решение будет вечером

Президент: Возможно, с завтрашнего дня откроют парикмахерские. Решение будет вечером

На сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям будут приняты некоторые решения о послаблении ранее введенных ограничений. Об этом в рамках программы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон. 

– Насколько я понимаю, возможно, с завтрашнего дня всё, что касается парикмахерских, будет открыто. Решение примут сегодня. Об этом премьер-министр скажет в 18.30, после заседания комиссии, – сказал он. 

Глава государства отметил, что он и сам хочет, чтобы торговые центры, спортзалы и другие заведения быстрее открылись, но это зависит от развития ситуации с коронавирусом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md