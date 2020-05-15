Президент: Возможно, с завтрашнего дня откроют парикмахерские. Решение будет вечером

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На сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям будут приняты некоторые решения о послаблении ранее введенных ограничений. Об этом в рамках программы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

– Насколько я понимаю, возможно, с завтрашнего дня всё, что касается парикмахерских, будет открыто. Решение примут сегодня. Об этом премьер-министр скажет в 18.30, после заседания комиссии, – сказал он.

Глава государства отметил, что он и сам хочет, чтобы торговые центры, спортзалы и другие заведения быстрее открылись, но это зависит от развития ситуации с коронавирусом.

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