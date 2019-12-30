Президент возложил венок и оставил запись в Книге почетных гостей в Мавзолее Ататюрка (ФОТО, ВИДЕО)

Президент возложил венок и оставил запись в Книге почетных гостей в Мавзолее Ататюрка (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе официального визита в Турецкую Республику совместно с членами молдавской делегации Игорь Додон посетил Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, возведенный в честь первого президента Турции.

Мавзолей Ататюрка – место, крайне важное для руководства страны и особо любимое турецким народом, который чтит основателя Турецкой Республики. Каждый год президент Турции отмечает здесь Национальный праздник своей страны. Глава нашего государства возложил венок и оставил запись в Книге почетных гостей музея.

– Отметил, что мы отдаем дань глубокого уважения основателю Турецкой Республики – Мустафе Кемалю Ататюрку, одному из выдающихся деятелей всей истории Турции, внесшим огромный вклад в демократизацию его страны, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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