Президент возложил цветы к памятнику Святого Сергия Радонежского, воздвигнутому при его поддержке в Бельцах (ФОТО, ВИДЕО)

Президент возложил цветы к памятнику Святого Сергия Радонежского, воздвигнутому при его поддержке в Бельцах (ФОТО, ВИДЕО)

В рамках визита в Бельцы Игорь Додон отправился в Собор Святых Равноапостольных Константина и Елены, расположенный в этом городе. Сегодня, когда православные верующие отмечают День Святого Сергия Радонежского, президент возложил цветы к монументу, воздвигнутому при его поддержке в 2015 году в честь Преподобного Сергия, и прочитал молитву за спокойствие и благополучие нашего народа.

– Святой Сергий Радонежский был выдающейся исторической и духовной личностью, одним из величайших проповедников Православной веры. В 2014 году по моей инициативе из Троице-Сергиевой Лавры в Молдову была привезена икона и мощи Преподобного, которым смогли поклониться сотни тысяч верующих. По случаю этого прекрасного праздника от всей души поздравляю всех верующих, а также тех, кто сегодня празднует день ангела, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

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