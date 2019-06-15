Президент: Воскресный народный марш откладывается по нескольким причинам

Президент Республики Молдова Игорь Додон подтвердил, что намеченный на завтра, 16 июня, народный марш в поддержку правительства откладывается. По его словам, соответствующее совместное решение главы государства, премьера и главы МВД было принято этим утром по ряду причин.

– У нас сложилось очень хорошее сотрудничество между президентом, спикером и премьер-министром. Сегодня утром мы провели консультации и решили, что народный марш, намеченный на завтра, 16 июня, откладывается, скорее всего, на неделю, но окончательное решение будет принято позднее. Это обусловлено необходимостью вступления в должность нового правительства. Мы должны обеспечить общественный порядок и чтобы новый глава МВД, вице-премьер Андрей Нэстасе, хорошо изучил, как обстоит ситуация в этой сфере. Мы должны дать возможность полицейским вернуться в территории, потому что 7 дней, целую неделю, они вставали по тревоге и приезжали в Кишинев. Им нужно 2-3 дня, чтобы отдохнуть. Кроме того, завтра большой праздник – Троица. Думаю, мы должны дать возможность всем завтра быть рядом с близкими, с семьями, – сказал Игорь Додон.