Президент: Вопрос только один – сыграют ли Санду и Нэстасе в игру Шора, Канду и Плахотнюка?

Президент: Вопрос только один – сыграют ли Санду и Нэстасе в игру Шора, Канду и Плахотнюка?

“Мафия” очень надеется заполучить еще нескольких депутатов, чтобы “скинуть” правительство Иона Кику и помешать кабинету министров довести до конца ситуацию с возвращением Международного аэропорта Кишинева в исключительную собственность государства. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Дело принципа” на телеканале Accent TV. 

– Вопрос только один – сыграют ли правые, Майя Санду и Андрей Нэстасе, в игру Шора и Канду? Если они сыграют в эту игру и пойдут на поводу у Шора, Канду и Плахотнюка, думаю, народ даст соответствующую оценку всем, – сказал он. 

Напомним, на этой неделе Ион Кику сообщил, что правительство начинает процедуру объявления несостоятельности компании-концессионера аэропорта, что позволит расторгнуть контракт с этой фирмой и вернуть авиагавань стране и народу.

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