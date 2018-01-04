Президент во второй раз не промульгировал «Закон о борьбе с пропагандой» и оспорил его в Конституционном суде (ФОТО)

Глава государства повторно заявил о своей позиции по скандальному документу.

– На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и т.д. Вместе с тем данный закон, вопреки положениям Конституции, вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве. Исходя из этих соображений, принял решение обратиться в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений упомянутого закона, – написал президент на своей странице в соцсети.

Напомним, «Закон о борьбе с пропагандой», запрещающий показ в Молдове российских новостей и передач военного и аналитического характера, был инициирован демократами и принят парламентским большинством. Глава государства категорически отказался промульгировать документ и вернул его на пересмотр законодательного органа, а во многих районах страны были приняты декларации с осуждением данного документа. Однако несмотря на это, в конце года правящий режим повторно проголосовал за скандальный закон.