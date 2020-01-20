Президент: во вторник состоится заседание Высшего совета безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

Президент: во вторник состоится заседание Высшего совета безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон, Ион Кику и Зинаида Гречаный провели сегодня еженедельное заседание. 

Стороны подвели итоги прошедшей недели, обсудили вопросы социально-экономической и политической повестки страны, в особенности цены, тарифы и механизм правительственного мониторинга, имплементацию недавно начатых инфраструктурных проектов: строительство дорог, водоснабжение, освещение, очистка от мусора и газификация населенных пунктов.

Кроме того, они обсудили повестку аппарата президента, парламента и правительства на текущую неделю.

– Во вторник, 21 января, состоится заседание Высшего совета безопасности, где будут рассмотрены вопросы первостепенной важности, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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