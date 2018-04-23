Президент вместе с семьей принял участие в беговом марафоне на дистанцию в 15 км (ФОТО)

Глава государства посетил Спортивно-музыкальный фестиваль «Hai, Haiduci!», который прошел под его эгидой в Этно-культурном комплексе «Ватра».

– Вместе с семьей дал старт и принял участие в беговом марафоне на дистанцию в 15 км, который начался в Ватре и завершился у знаменитого дуба Штефана чел Маре, который находится недалеко от монастыря Кэприяна. Это один из спортивных конкурсов в рамках названного фестиваля. Мне доставило истинное удовольствие быть рядом с более чем 400 любителями этого вида спорта, – отметил президент.

В конце марафона Игорь Додон вручил призы победителям и поблагодарил всех присутствовавших на фестивале за поддержку и участие. Хорошее настроение было дополнено концертной программой с участием групп «Zdob și Zdub», «Tharmis» и «Lume».

– Отмечу, что я сторонник здорового образа жизни и прилагаю все усилия для развития спорта в нашей стране. Именно поэтому стараюсь привить и собственным детям хорошие навыки и любовь к спорту. Не будем забывать, что «Спорт – это здоровье, а в здоровье кроется счастье», – добавил глава государства.

Напомним, что в течение двух дней под эгидой Президента Республики Молдова проходил Спортивно-музыкальный фестиваль «Hai, Haiduci!», который является частью программы мероприятий в рамках Года Святого Штефана Великого, Господаря Молдовы. В этом спортивно-музыкальном мероприятии приняли участие около 400 спортсменов-любителей и профессионалов из нашей страны и из-за рубежа. Программа фестиваля также включала проведение забега по пересеченной местности, велогонку, различные спортивные конкурсы, огненное шоу и шоу иллюзионистов, а также концерт с участием отечественных исполнителей.