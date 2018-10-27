Президент вместе с семьей и сотрудниками своей администрации принял участие в Национальном дне озеленения (ФОТО)

Президент вместе с семьей и сотрудниками своей администрации принял участие в Национальном дне озеленения (ФОТО)

Сегодня по случаю Национального дня озеленения родного края, вместе с семьей и сотрудниками президентской администрации глава государства принял участие в общенациональной акции «Древо нашего долголетия», которая ежегодно проводится в нашей стране.

Совместно с коллективом Игорь Додон высадил саженцы акации и клена, предоставленные агентством «Молдсилва», в окрестностях населенного пункта Вэратик района Анений Ной, в пределах сектора предприятия «Silvocinegetică Răzeni».

– Поощряю проведение как можно большего количества подобных акций, которые способствуют возрождению природы. Высаживание деревьев обеспечивает нам более здоровую жизнь, чистый воздух и красивую страну, – отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон. 

Стоит отметить, что Национальный день озеленения родного края «Древо нашего долголетия» был учрежден президентским указом в 1995 году и предусматривает высаживание деревьев и кустарников, облагораживание лесополос и посадок вдоль дорог и вокруг водоемов.

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