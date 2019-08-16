Президент в срочном порядке промульгировал закон об отмене смешанной избирательной системы и возврате к пропорциональной системе

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня в срочном порядке промульгировал Закон №113 от 15 июня по внесению поправок в некоторые законодательные акты, которые предусматривают аннулирование смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной системе по партийным спискам. Необходимость аннулирования смешанной системы возникла в контексте рекомендаций Венецианской комиссии и партнеров по развитию Республики Молдова.

Закон также включает ряд положений, направленных на улучшение пропорциональной избирательной системы, действовавшей до 2017 года. В частности, речь идет об улучшении процесса голосования в диаспоре, ограничении размера пожертвований и повышении прозрачности финансирования партий и предвыборных кампаний, а также установлении четких и транспарентных процедур при составлении списков кандидатов.

Нововведения предусматривают также запрет на предвыборную агитацию в день выборов и за день до них и снятие ограничений на голосование в диаспоре с просроченными удостоверениями личности.