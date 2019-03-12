Президент в срочном порядке промульгировал социально значимые законы

В администрацию президента для промульгации поступили новые законы, принятые 7 марта через процедуру взятия правительством ответственности перед парламентом. Были определены социально значимые законы, которые глава государства промульгировал в срочном порядке.

Это:

– Закон об установлении единовременной помощи в размере 600 леев получателям пенсий и государственных социальных пособий, сумма которых не превышает 2000 леев в месяц;

– Поправки в Закон “О государственном бюджете на 2019 год” и Закон “О бюджете государственного социального страхования на 2019 год”, которые предусматривают механизм выплаты единовременной помощи;

– Закон, предусматривающий изменение механизма индексации пенсий в системе государственного пенсионного обеспечения; Закон о внесении изменений в Трудовой кодекс с целью устранения определенных недостатков в системе начисления заработной платы некоторым категориям работающих граждан;

– Поправки в Закон “О творческих работниках и творческих союзах”, предусматривающие укрепление мер социальной защиты лиц, имеющих особые заслуги перед государством, награжденных Орденом республики и получающих пособия за заслуги.