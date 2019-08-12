Президент: В последующие недели нас ждет очень насыщенная повестка

Президент: В последующие недели нас ждет очень насыщенная повестка

В предстоящие недели в политической жизни страны пройдет ряд важных мероприятий. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава государства. 

– В последующие недели, до конца августа, у нас будет очень насыщенная повестка, которая включает внеочередные заседания Парламента РМ, заседание Высшего совета безопасности и другие важные мероприятия, – отметил он. 

Напомним, что сегодня утром Игорь Додон провёл рабочее заседание с участием председателя Парламента РМ и руководства парламентской фракции ПСРМ. В рамках заседания его участники обсудили повестку на предстоящие недели и вопросы особой значимости.

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