Президент: В последующие недели нас ждет очень насыщенная повестка

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В предстоящие недели в политической жизни страны пройдет ряд важных мероприятий. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава государства.

– В последующие недели, до конца августа, у нас будет очень насыщенная повестка, которая включает внеочередные заседания Парламента РМ, заседание Высшего совета безопасности и другие важные мероприятия, – отметил он.

Напомним, что сегодня утром Игорь Додон провёл рабочее заседание с участием председателя Парламента РМ и руководства парламентской фракции ПСРМ. В рамках заседания его участники обсудили повестку на предстоящие недели и вопросы особой значимости.