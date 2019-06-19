Президент: В отношениях с Россией начинается новый этап (ВИДЕО)

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Уникальная поддержка, оказанная новой власти в Молдове одновременно Российской Федерацией, Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки, дает хороший шанс для развития нашей страны. Об этом в рамках интервью телеканалу “Россия 24” заявил президент Игорь Додон, подчеркнув, что это может послужить примером для Запада и Востока того, как можно объединять усилия для решения серьезных проблем.

– Мы сделаем всё возможное, чтобы это правительство работало. Я буду делать всё, что от меня зависит, чтобы все эти геополитические и идеологические противоречия мы оставили в стороне. Никто не отказывается от своей партийной программы, от своих избирателей, но нам нужно решить первоочередную задачу: дать Молдове новый шанс. А с этой поддержкой у Молдовы появился новый шанс, новая возможность, – сказал он.

Глава государства считает, что начавшиеся перемены серьезно повлияют и на качество жизни внутри страны, и на изменение наших отношений с РФ в лучшую сторону.

– То, что последние 2,5 года на уровне правительств и парламента не было никакой работы – думаю, это уйдет в прошлое. Должна уйти в прошлое неприятная практика, когда останавливали журналистов, политологов из РФ. Мы знаем, что это влияло на качество наших двусторонних отношений. Все проблемы нужно решать. Надеюсь, на этой неделе будет принят правительством новый состав молдо-российской межправкомиссии. В конце этой недели я буду встречаться с Медведевым в Минске, чтобы дать новый этап нашим двусторонним отношениям с Россией. Думаю, все получится. Шансы хорошие, – добавил он.