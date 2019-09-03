Президент: В октябре состоится общенациональный Форум деловых людей, который не собирался с 2007 года

0

Игорь Додон провел расширенное заседание Экономического совета при Президенте Республики Молдова. Его участники обсудили большой перечень вопросов, касающихся деятельности экономических агентов разных отраслей.

Представители деловых кругов рассказали о многих проблемах, с которыми сталкиваются их предприятия, и подчеркнули необходимость принятия государством незамедлительных мер по оздоровлению бизнес-среды, прежде всего в реальном секторе экономики.

– Со своей стороны заверил собравшихся в том, что Администрация Президента будет непременно учитывать интересы деловых кругов в работе с Правительством и Парламентом. Считаю, что нужно в первую очередь создать благоприятные для развития экономики условия в области налогового администрирования. Кроме того, при участии президентской команды разрабатывается закон о внутренней торговле, призванный защитить интересы местных производителей, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

По итогам активных дискуссий было решено провести в октябре нынешнего года общенациональный Форум деловых людей, который не собирался с 2007 года. Планируется обсуждение наиболее актуальных проблем важнейших отраслей национальной экономики, сообщил президент.

– С целью более точного планирования деятельности сегодня было предложено создать отраслевые рабочие группы. Решения, которые обсудят и примут на Форуме, будут переданы Парламенту и Правительству в виде законодательных инициатив, – подытожил он.