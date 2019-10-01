Президент: В наших планах – изучение возможностей участия РМ в Евразийском банке развития

Президент: В наших планах – изучение возможностей участия РМ в Евразийском банке развития

Молдова намерена более тесно взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией и с ее рабочими органами, более масштабно реализовывать повестку сотрудничества с ЕАЭС и пользоваться всеми возможностями углубления сотрудничества, которые предоставляет статус страны-наблюдателя, заявил Игорь Додон, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. 

– В наших планах стоит изучение возможностей участия Республики Молдова в Евразийском банке развития. Мы понимаем экономическую выгоду, которую может получить Молдова вследствие присоединения к деятельности этой структуры. Это не только внедрение новых и стратегически важных инвестиционных проектов на территории нашей страны, но и реализация совместных проектов со странами Евразийского экономического союза. Полагаю, что детальное изучение деятельности Банка и встречи с его руководством позволят нам определить приоритетные для Молдовы инвестиционные проекты и продвинуть идею участия республики в Евразийском банке развития.

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