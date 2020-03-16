Президент: В Молдове должно быть объявлено чрезвычайное положение!

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Игорь Додон в качестве Президента Республики Молдова и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны принял решение обратиться к правительству с просьбой направить соответствующий запрос парламенту для введения в стране чрезвычайного положения.

Об этом глава государства заявил в обращении к гражданам.

– Необходимо принять эту меру для того, чтобы государственные учреждения могли действовать максимально быстро, чтобы не было бюрократических препонов, а в случае если мы столкнемся с тревожным ростом числа случаев в определенных зонах, чтобы мы могли немедленно сделать все для изоляции очагов. Заверяю граждан, что обо всех принятых мерах мы будем сообщать и детально объяснять их, так, чтобы все могли адаптироваться к ним, – сказал Игорь Додон.