Президент: В конце апреля – начале мая можем снять некоторые ограничения

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В конце апреля – начале мая некоторые ограничения на экономическую деятельность могут быть сняты. Это касается торговли, HORECA и так далее. Однако данное решение будет принято, когда станет понятно, как складывается ситуация на конец апреля.

Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Президент отвечает”.

– Если динамика будет позитивной, и я рад, что последние 4-5 дней у нас относительно хорошая динамика – нет резкого ухудшения ситуации, тогда мы снимем некоторые ограничения, чтобы люди могли выйти из дома, сходить в магазины, не только продовольственные. Но, опять же, это будет зависеть от развития ситуации, – сказал он.

В то же время Додон подчеркнул, что ограничения в карантинных зонах будут сохраняться до тех пор, пока не исчезнет риск массового заражения.

Глава государства также отметил, что никакого решения о продлении режима ЧП нет и призвал не верить слухам.

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