Президент: В каждом районе нужно создать индустриальные платформы

Президент: В каждом районе нужно создать индустриальные платформы

Практически в каждом районном центре страны есть производительная способность, оставшаяся еще со времен СССР. В связи с этим руководство Молдовы должно найти возможность создать индустриальные платформы на местах. 

Об этом Игорь Додон заявил на экономическом форуме.

– Впоследствии мы должны будем найти инвесторов и привлечь их к сотрудничеству в районах, а не только в Кишиневе. В Кишиневе не могут найти рабочую силу, а на периферии, в районах что происходит? Мы должны создать такие платформы и привлечь инвестиции в районы, – сказал он. 

Напомним, сегодня президент озвучил 5 важных инициатив в поддержку бизнеса.

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