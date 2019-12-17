Президент: В каждом районе нужно создать индустриальные платформы

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Практически в каждом районном центре страны есть производительная способность, оставшаяся еще со времен СССР. В связи с этим руководство Молдовы должно найти возможность создать индустриальные платформы на местах.

Об этом Игорь Додон заявил на экономическом форуме.

– Впоследствии мы должны будем найти инвесторов и привлечь их к сотрудничеству в районах, а не только в Кишиневе. В Кишиневе не могут найти рабочую силу, а на периферии, в районах что происходит? Мы должны создать такие платформы и привлечь инвестиции в районы, – сказал он.

Напомним, сегодня президент озвучил 5 важных инициатив в поддержку бизнеса.