Президент: В этом году пенсионеры обязательно еще раз получат помощь от государства! (ВИДЕО)

Президент: В этом году пенсионеры обязательно еще раз получат помощь от государства! (ВИДЕО)

Пенсионеры страны еще раз получат помощь от государства в этом году. Власти сделают всё для того, чтобы изыскать средства в поддержку нуждающимся. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Президент отвечает”. 

– Успеем сейчас – сделаем сейчас, исходя из средств. Не успеем сейчас, потому что, вы видите, экономика не работает, то мы сделаем всё возможное, чтобы это было в ближайшие месяцы, – сказал он. 

Напомним, по инициативе главы государства, 625 тысяч пенсионеров получили по 700 леев помощи по случаю зимних праздников.

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