Президент: Уверен, что на Марше Победы в этом году будет рекордное количество граждан (ВИДЕО)

В рамках “прямой линии” в социальной сети “Одноклассники” глава государства рассказал о подготовке к предстоящему Дню Победы.

Так, Игорь Додон напомнил, что инициировал проведение ремонтных работ на Мемориале воинской славы “Вечность”, некоторые сооружения которого представляют опасность для граждан. По его словам, правительство “зашевелилось” в этом вопросе, однако если необходимые деньги не будут выделены из государственного бюджета, будут найдены другие источники для финансирования этих работ, сказал Додон. Глава государства также отметил, что будут приведены в порядок могилы участников ВОВ. Кроме этого, молодые активисты навестят всех оставшихся в живых ветеранов.

– 8 мая мы планируем провести очень большой концерт. Изначально думали провести отдельно 8 и 9 мая, но сделаем один большой. По моему приглашению приедет Олег Газманов и будет очень сильный состав молдавских артистов, которые будут петь патриотические песни. Это будет что-то новое, такого еще не было в Кишиневе. Будет праздничный салют, тоже рекордный, – сказал он.

А 9 Мая состоится традиционный Марш Победы. Глава государства подчеркнул: он пройдет без политических флагов. Победа – одна на всех, подчеркнул президент. Он также отметил, что будет идти в единой колонне со всем народом, как и должно быть.

На центральной площади в День Победы будет выставлена советская военная техника и организована полевая кухня. Также после обеда 9 Мая праздничные мероприятия пройдут и на мемориале в Шерпенах.

– Думаю, в этом году будет еще больше людей. Помните, когда в 2015 году пытались запретить георгиевскую ленту, собралось больше людей. В этом году после всех попыток унионитстских движений, после призывов к ликвидации Молдовы, будет рост патриотизма. Уверен, что 9 Мая будет рекордное количество граждан. Призываю всех участвовать в Марше Победы. Я там буду, – подытожил президент.