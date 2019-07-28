Президент укрепляет свою команду новыми советниками (ВИДЕО)

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Глава государства укрепляет свою команду новыми советниками для того, чтобы помогать правительству, а также для разработки важных инициатив администрацией президента. Об этом Игорь Додон рассказал в эфире частного телеканала.

– Как я уже говорил ранее, мы приняли осознанное решение практически полностью доверить исполнительную власть блоку “ACUM”. Они на этом настояли, и это их ответственность. Но мы будем их поддерживать и помогать. В том числе и для этого я укрепляю свою президентскую команду. В нее уже вошел бывший министр финансов Ион Кику – один из лучших специалистов в бюджетном и налоговом администрировании. А накануне я принял решение взять в свою команду Виорику Думбравяну – экс-замглавы Министерства здравоохранения и соцзащиты. Начиная с понедельника, она будет советником президента по социальной политике, – отметил он.

Глава государства также добавил, что “мы продолжаем отбор кандидатов и создаем серьезную, профессиональную команду в президентуре для того, чтобы мы помогали правительству и вышли с социально-экономическими инициативами”.