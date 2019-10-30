Президент учредил Совет влиятельных экспертов в области реформы системы юстиции (ФОТО)

0

Реформа юстиции – наш приоритет, а деятельность судей и прокуроров в интересах государства и граждан – основное условие для изменения ситуации к лучшему в Республике Молдова. Мы желаем, чтобы у нас было такое государство, где юстиция и законность занимали бы достойное место, где мы бы чувствовали себя в безопасности, чтобы у нас были созданы условия для социально-экономического развития, а бизнес-среда процветала в здоровых условиях. Об этом на своей странице в социальной сети написал Президент Республики Молдова Игорь Додон.

Глава государства уверен: этих условий нельзя достичь без подлинно свободной юстиции, где не будет давления сверху, списков и всяких предпочтений.

– Именно с этой целью я поддержу реформу, которая обеспечит реализацию данных устремлений и укоренит юстицию, заслуживающую уважение людей. В условиях, когда уровень доверия граждан к системе юстиции и органам правопорядка крайне низок, когда справедливости можно добиться в инстанциях зачастую через коррупцию, важно действовать решительно, чтобы очистить всю судебную систему. Все, кто наносят ущерб репутации системы юстиции и органа судебного самоуправления, способствуя ее порабощению, или те, кто пассивно наблюдал за творимым беззаконием, должны уйти из системы, и для этого необходимо использовать все инструменты, предусмотренные законодательством, – подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что “мы больше не можем терпеть присутствие в судейском корпусе и в рядах прокуратуры коррумпированных людей, в отношении которых есть подозрения в создании ими схем незаконного отъема государственной собственности и имущества граждан”.

– Мы не можем осуществить подлинную реформу с нынешним составом Высшего совета магистратуры, который был одним из ключевых элементов захваченного государства. В то же время сильно ошибаются те, кто думает, будто достигнет прогресса в реформе юстиции, перетянув на свою сторону судей, подозреваемых в коррупции, или из числа так называемых “царьков юстиции”. Те, кто хочет провести настоящую глубокую реформу юстиции, не могут стать союзниками коррумпированных элементов системы, поскольку рискуют стать их подельниками. Мы должны предложить молодым судьям, честным и преданным профессии, возможность изменить систему, создать такую юстицию, которая будет служить стране и народу, – считает он.

В этом контексте Игорь Додон приветствует решение отдельных групп судей принять к сведению его призыв дождаться усовершенствования нормативных актов, касающихся избрания новых членов ВСМ. Это могло бы способствовать снижению напряженности в системе юстиции и создать оптимальные условия для глубокого реформирования. Первостепенной задачей является определение наилучшего механизма по созданию профессионального и качественного органа судебного администрирования, который мог бы оказать решающее содействие реформированию системы, считает президент.

– Для поддержания процесса осуществления по-настоящему эффективной реформы юстиции, я принял решение создать Совет влиятельных экспертов в этой области, причем как национальных, так и зарубежных, политически не ангажированных, – они будут действовать независимо при Президенте Республики Молдова. Основной задачей Совета будет проведение экспертизы законодательных инициатив в части реформирования системы юстиции, а также законов в этой сфере, которые будут направляться для промульгации, – подытожил он.

Список членов совета представлен ниже: