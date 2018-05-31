Президент традиционно наградил лучших учеников своей родной школы и школы родного села его мамы (ФОТО)

В то же время в этом году глава государства принял участие в “последнем звонке”, который состоялся в столичном Теоретическом лицее спортивного профиля “Глория”.

Игорь Додон выразил глубокую признательность учителям, тем, кто своим ежедневным трудом направляют целые поколения в стране знаний, преподнося им пример того, что такое целеустремленность, труд и радость познания.

– Вы заслуживаете все уважение и восхищение за то, что делаете, – отметил он.

Также президент пожелал успехов учащимся, которым предстоят выпускные экзамены и экзамены на степень бакалавра, и призвал их всегда оставаться любознательными, целеустремленными и уверенными в собственных силах. Во время торжественного мероприятия он также объявил, что группа лучших учеников лицея смогут посетит государственную резиденцию, а пять самых лучших спортивных команд лицея получат его поддержку для участия в международных состязаниях.

Примечательно, что и в этом году, как и в предыдущие годы, ученики с самой лучшей успеваемостью из школы, которую глава государства окончил в родном селе Садова, а также из школы родного села мамы Игоря Додона, Кэприяна, были награждены дипломами и денежными премиями.