Президент: Святой долг для нас – сделать нашу диаспору сопричастной к судьбе нашей страны не на словах, а на деле

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В своем послании к гражданам Игорь Додон отдельно обратился к нашей диаспоре, живущей в странах Евросоюза, в Российской Федерации и других государствах мира.

– Дорогие наши сограждане, вы покинули родную землю, потому что власти не создали вам условия для нормальной жизни, работы и учёбы дома, рядом вашими семьями. Обещаю вам, что ни один гражданин Молдовы, в какой бы стране мира, в каком бы городе он ни находился – в Лиссабоне или в Нижневартовске, в Хайфе или в Стамбуле, – не будет забыт нашей страной. Святой долг для нас – сделать нашу диаспору сопричастной к судьбе нашей страны не на словах, а на деле, – подчеркнул президент.

Стоит отметить, что впервые в истории нашей страны глава государства установил традицию проводить встречи с молдавскими соотечественниками за границей во время своих визитов в те или иные страны. Кроме того, по инициативе Игоря Додона, впервые была создана должность советника президента по связям с диаспорой. Этот пост занимает Кристина Буга.