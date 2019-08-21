Президент срочно созывает заседание Высшего совета безопасности

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В связи с объявленной в публичном пространстве сделкой по продаже компании «Авиа-инвест», которая на основании преступного решения прошлой власти завладела Международным аэропортом Кишинева, президент принял решение срочно созвать заседание Высшего совета безопасности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

– Прошу Министерство экономики и инфраструктуры и все государственные органы подготовить информацию, касающуюся этой сделки, посредством которой была продана компания, виновная в беззакониях в аэропорту, включая контрабанду товаров и бегство преступников, а право на концессию на оставшиеся 43 года было переуступлено другой компании, – отметил Додон.

По словам главы государства, в ходе заседания будут обсуждены риски для государства, связанные с этой сделкой, и решения по возврату аэропорта в государственное управление. Правоохранительные органы представят информацию о расследовании обстоятельств передачи аэропорта в концессию группе мошенников, а Министерство экономики и инфраструктуры проинформирует ВСБ и общественность о том, каким образом компания «Авиа-инвест» соблюдала контрактные обязательства, которые, включая инвестиционную программу, выполнялись в том числе за счет денег, собираемых с пассажиров.