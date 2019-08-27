Президент, спикер и премьер вместе возложили цветы на Мемориале воинской славы “Вечность” (ВИДЕО)

Президент, спикер и премьер вместе возложили цветы на Мемориале воинской славы “Вечность” (ВИДЕО)

Высшее руководство страны – президент Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаный и премьер Майя Санду – вместе приняло участие в церемонии возложения цветов к памятнику “Скорбящая мать” на мемориале “Вечность”. 

По завершении церемонии глава государства пожелал всем гражданам больше оптимизма и веры в собственные силы.

– Думаю, что, несмотря на все провокации и трудности, мы справимся. Напомню, что в этом году мы отмечаем 660 лет государственности и 28 лет независимости. Думаю, что у нашей страны не только славное прошлое, но и красивое будущее. У Молдовы есть будущее! – сказал он. 

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