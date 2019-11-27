Президент, спикер и премьер провели совещание: о чем шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

Президент, спикер и премьер провели совещание: о чем шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел встречу с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. В совещании также участвовали вице-премьер, министр финансов Серджиу Пушкуцэ, министр юстиции Фадей Нагачевский и генеральный секретарь администрации президента Николае Постурусу.

Участники встречи обсудили несколько важных вопросов, касающихся социально-экономического развития Республики Молдова. В особенности речь шла о разработке проекта государственного бюджета на 2020 год, который будет сегодня принят на заседании правительства и отправлен в парламент на рассмотрение. В этом же контексте они говорили о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кроме того, стороны рассмотрели проблему, связанную с деятельностью ряда экономических агентов в Международном порту Джурджулешть. Была отмечена обеспокоенность ряда внешних партнеров, выраженная еще при предыдущих правительствах.

– В ходе беседы подчеркнули острую необходимость внедрения реформы юстиции, заслушали информацию по итогам недавней встречи делегации Республики Молдова с экспертами Венецианской комиссии в Страсбурге. Отметил важность выполнения обязательств, взятых нашей страной в рамках международных соглашений с внешними партнерами Республики Молдова, – написал Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенного совещания. 

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