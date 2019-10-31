Президент созвал рабочее заседание по итогам своей встречи с Красносельским (ФОТО, ВИДЕО)

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В контексте недавно состоявшейся беседы с главой тираспольской администрации Вадимом Красносельским президент Молдовы Игорь Додон созвал рабочее заседание с участием советников главы государства Иона Кику и Елены Гореловой, заместителя генерального секретаря Администрации Президента Николая Постурусу, вице-премьера Василия Шовы и вице-председателя Национального банка Иона Стурзы.

Стороны обсудили затронутые проблемы, включая те, которые связаны с обслуживанием счетов приднестровских экономических агентов в коммерческих банках Республики Молдова.

– Кроме того, рассмотрели возможные решения, которые позволили бы снять озабоченность руководителей предприятий из приднестровского региона по вопросу развития их отношений с коммерческими банками Республики Молдова. Подчеркнул при этом, что все вопросы должны быть решены в строгом соответствии с действующим законодательством в части регулирования деятельности коммерческих банков Молдовы, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.