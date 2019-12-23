Президент совершит официальный визит в Турцию (ФОТО)

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Игорь Додон также провел встречу с делегацией депутатов турецкого парламента во главе с Мехметом Алтаем, руководителем парламентской группы дружбы Молдова-Турция.

В ходе беседы глава государства отметил продвинутый уровень двусторонних отношений и выступил за сохранение темпов устойчивого роста молдавско-турецкого стратегического диалога.

– Турецкая Республика – один из важнейших торговых партнеров РМ, и нам хотелось бы, чтобы экономика нашей страны осталась привлекательным направлением для турецкого бизнеса, – сказал он.

Президент дал высокую оценку финансовой и технической помощи, предоставляемой Республике Молдова посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), особенно в Гагаузской автономии. За последние годы, напомнил он, агентство выделило более 33 миллионов долларов США на реализацию проектов в различных приоритетных областях, таких как здравоохранение, образование, защита окружающей среды и так далее.

В этом контексте Игорь Додон отметил, что сегодня важный день для Республики Молдова, а именно: празднование 25-летия со дня принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». Он выделил особую роль Турецкой Республики и лично тогдашнего президента Сулеймана Демиреля в урегулировании кризисной ситуации в регионе в начале 90-х годов.

В продолжение беседы глава государства проинформировал членов делегации о своем предстоящем 29-30 декабря официальном визите в Турецкую Республику. Планируется проведение Молдавско-турецкого Форума деловых людей и первого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, добавил он.