Президент совершает визит в Хынчештский район (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон продолжает поездки по районам. Сегодня у главы государства запланировано много мероприятий в Хынчештском районе.

Президент встретится с руководством райцентра, мэрами и районными советниками, главами администраций и местными советниками сёл Красноармейское, Тэлэешть, Бужор и Немцень. Игорь Додон также посетит гимназии и детские сады, проведет беседы с людьми и поздравит супругов-долгожителей и многодетные семьи.

Сначала глава государства отправился в районный совет Хынчешт, где приветствовал местных аграриев, прибывших на встречу с министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ионом Пержу для обсуждения актуальных вопросов в этой отрасли. Президент вкратце ознакомил сельхозпроизводителей с мерами нынешних властей по поддержке аграрного сектора, сообщил о намерении крупнейших в Молдове компаний-поставщиков нефтепродуктов выполнить мою просьбу и предоставить скидки на топливо для проведения весенних полевых работ. Кроме того, он ответил на вопросы присутствующих.

Затем Игорь Додон встретился с мэром города Хынчешты Александром Ботнарем. Глава государства поздравил чиновника с днем рождения, пожелал ему здоровья и успехов в работе.

В ходе беседы Додон приветствовал намерение руководства города организовать в мае этого года региональный экономический Форум с участием экономических агентов из всех прилегающих районов. Мероприятие будет проведено с целью определить возможности развития региона.

Кроме того, он поддержал инициативу по созданию индустриального парка в Хынчештах, что способствовало бы развитию местной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест. Отметил, что эти проекты являют собой часть программы экономического возрождения нашей страны и будут полностью поддержаны нынешним руководством Молдовы.

